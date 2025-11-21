Джерела журналістів повідомили, що Білий дім працює над "агресивним" графіком для остаточного узгодження пропозиції.

Україна зазнає сильного тиску з метою швидкого прийняття "мирного плану" для завершення війни, розробленого адміністрацією Трампа спільно з Росією. Про це з посиланням на українських чиновників повідомляє Financial Times.

Співрозмовники журналістів порівняли підхід США із тиском, який чинився на президента України Володимира Зеленського щодо угоди про видобуток корисних копалин. Зі слів неназваних українських чиновників, Білий дім працює над "агресивним" графіком для остаточного узгодження пропозиції, щоб покласти край війні до кінця року.

Зазначається, що в Америці вимагають від Зеленського погодитися на мирну угоду "до Дня подяки", тобто 27 листопада. Вже в кінці місяця Штати хочуть представити угоду Москві та завершити весь процес до початку грудня.

Автори матеріалу пишуть, що схвалений Трампом 28-пунктний "мирний план", який був розроблений американськими та російськими переговірниками, передбачає значні поступки з боку Києва. І вони перетинають українські червоні лінії.

Зараз Україна працює над пропозиціями, які будуть представлені американській стороні. У статті сказано, що українське суспільство, імовірно, також виступить проти будь-якої угоди, яка буде сприйнята як капітуляція або більш вигідна для Москви.

Що передбачає "мирний план" та як на нього реагувала Європа

Обізнані з пропозицією особи кажуть, що від України вимагають віддати підконтрольні їй території на Донбасі, скоротити чисельність збройних сил наполовину та відмовитися від важливих категорій озброєння.

В ОП додали, що президент Зеленський сподівається найближчими днями обговорити з Трампом "існуючі дипломатичні можливості та ключові моменти, необхідні для досягнення миру".

Європейський Союз заявив про те, що до таких переговорів мають бути залучені Україна та країни Європи. Верховна представниця блоку з питань зовнішньої політики Кая Каллас зауважила, що не було чути про жодні поступки з боку Росії.

Своєю чергою, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він зосереджений на "справедливому і тривалому мирі" для України:

"Це базується на принципі, що майбутнє України має визначатися Україною, і ми ніколи не повинні втрачати з виду цей принцип".

Зеленський обговорив "мирний план" із представником США

Як відомо, 20 листопада український президент Зеленський зустрівся з військовою делегацією США на чолі з секретарем армії Деніелом Дрісколлом. За словами Зеленського, вони обговорили і "мирний план".

Речник американської армії зазначив, що Дрісколл і Зеленський "домовилися про агресивний графік підписання" плану. Він додав, що спочатку це буде угода між США та Україною.

"Зеленський відчуває тиск, щоб приєднатися до дипломатичних зусиль адміністрації Трампа, оскільки українські війська втрачають позиції на сході країни на користь московських сил, а російські ракетні удари завдають руйнувань енергетичній інфраструктурі країни. Дотепер українські чиновники неодноразово заявляли, що такі поступки, як відмова від територій, що перебувають під контролем їхніх сил, будуть неприйнятними для громадськості країни", – додає видання.

"Мирний план" щодо війни: інші новини

Раніше у ЗМІ розкрили імовірний зміст "мирного плану". Він складається з 28 пунктів, серед яких, окрім уже відомих вимог РФ щодо Донбасу, скорочення чисельності армії та російської мови, також є реінтеграція Росії у світову економіку. Україна ж має отримати гарантії безпеки та допомогу у відбудові.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей план, заявив, що що українська влада не буде робити різких заяв і налаштована на чітку, чесну роботу.

