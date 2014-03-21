Сьогодні в Україну прибуде Генсек ООН

Генеральний секретар ООН Пан Ґі Мун сьогодні відвідає Київ у спробі сприяти деескалації кризи навколо Криму. Керівник ООН планує зустрітися з виконувачем обов’язків президента України Олександром Турчиновим і прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком, повідомляє Радіо Свобода.

Вчора в Москві Пан Ґі Мун зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Генеральний секретар ООН сказав Путіну, що «глибоко стурбований» через кризу в Україні.

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Пан Ґі Мун сподівається переконати російську та українську владу розпочати прямий діалог і знайти політичне рішення конфлікту. За даними ООН, спостережна місія організації в складі 34 осіб розпочне роботу в східних областях України в п’ятницю.

Фахівці проаналізують дотримання прав людини в цих регіонах. Росія наполягає, що на сході Україні порушуються права російськомовних громадян.