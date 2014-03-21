МЗС РФ: Керченську протоку більше не будуть обговорювати з Україною
11:26, 21 березня 2014Політика
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На думку Сергія Лаврова, Керченська протока більше не може бути предметом переговорів Росії та України.
РФ припиняє переговори з Україною по Керченській протоці
Керченська протока більше не може бути предметом переговорів з Україною. Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, виступаючи на засіданні Ради Федерації щодо ратифікації Договору про входження Криму та Севастополя до складу РФ, повідомляє ИТАР-ТАСС.
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За словами міністра, в нинішній ситуації "знадобиться певний час для відновлення переговорів з розмежування акваторій Азовського та Чорного моря".
"Керченська протока, як ви розумієте, більше не може бути предметом цих переговорів", - підкреслив Лавров.
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