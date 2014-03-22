Кличко закликає ООН терміново ввести на територію Криму спостерігачів і миротворців

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УДАРу.

«Ми закликає ООН і ОБСЄ терміново ввести на територію півострова Крим спостерігачів і миротворців, щоб не допустити гуманітарної катастрофи. Крім того, необхідно терміново скликати засідання РНБО для ухвалення конкретних рішень про виведення військових і їхніх сімей до місць тимчасової дислокації поза Кримом», - заявив Кличко.

”Дії російської сторони, яка блокує наших військових, яка штурмує українські об’єкти, яка вдалася до незаконної анексії української території є неприпустимими. Тому ми звертаємось до країн-гарантів безпеки України за Будапештським протоколом, до всього світового співтовариства із закликом відновити дію міжнародного права і примусити Росію до виведення військ”, - наголосив Кличко.

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Лідер ”УДАРу” переконаний, що ООН і ОБСЄ терміново повинні ввести на територію півострова Крим спостерігачів і миротворців. ”Нагальною задачею спостерігачів і миротворців є створення гуманітарного коридору для виведення з Криму українських військових, їхніх сімей та всіх, хто змушений залишити півострів. Міжнародні спостерігачі і миротворці могли б використовувати для своєї діяльності українські військові об’єкти”, - підкреслив Кличко.

Він також наголосив, що місія спостерігачів і миротворців також повинна не допустити етнічні чистки та порушення прав кримських татар, українців та інших народів на півострові і залишитися в Криму до повної демілітаризації його території.