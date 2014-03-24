У Криму починається офіційний обіг російського рубля

Згідно із затвердженим федеральним конституційним законом про приєднання Криму, на національну валюту РФ переводяться всі взаєморозрахунки за будь-якими платежами, якщо одна із сторін є резидентом Росії, передає РБК.

Грошовою одиницею на територіях цієї республіки і міста Севастополя стає російський рубль.

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Проте до 1 січня 2016г. там допускається обіг національної грошової одиниці України - гривні, розрахунки в якій можна буде здійснювати в готівковій та безготівковій формах.

Після цієї дати рубль стане єдиною законною валютою в регіоні.