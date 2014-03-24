До Львова прибула делегація ПАРЄ
У неділю, 23 березня, ввечері до Львова прибула делегація Парламентської асамблеї ради Європи на чолі з Президентом ПАРЄ Ганною Брассер.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.
Як зазначається у повідомленні, сьогодні, 24 березня, заплановано зустріч делегації із керівництвом області, депутатами Львівської обласної ради, а також з керівниками громадських організацій Львівщини.
«Делегація у складі 15 осіб уже побувала в столиці, а також в Донецьку. За словами Анни Брассер, мета візиту в Україну – отримати якнайповнішу інформацію про суспільно-політичну ситуацію в країні», - інформує прес-служба.
Читайте такожУ ПАРЄ "одностайно та суворо" засуджують дії Росії в Криму
У січні ПАРЄ провела засідання, на якому ухвалила декларацію про важливість територіальної цілісності України, у квітні заплановане ще одне слухання з українського питання.