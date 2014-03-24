Медведєв пропонує створити в Криму особливу економічну зону

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав сьогодні на нараді щодо підтримки соціально-економічного розвитку Республіки Крим і міста Севастополя.

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«Вважаю за можливе також розглянути питання про створення в Криму особливої економічної зони», - сказав Медведєв.

Він підкреслив, що влада РФ повинна створити правильний фінансово-економічний інструмент розвитку Криму та Севастополя.

За його словами, до кінця першого півріччя в уряд має бути надана федеральна цільова програма з соціально-економічного розвитку півострова - з грошима, з термінами, з відповідальними виконавцями.

Він також повідомив, що однією з преференцій для Криму має стати звільнення від сплати податків.

«Нам точно варто подумати про підготовку правил, які звільнятимуть від сплати податків на перехідний період ті компанії, які платять податки в Криму, тобто, працюють там і платять податки, і які, природно, перейшли в російську юрисдикцію», - сказав він.

Медведєв заявив, що багато аналітиків сходяться на думці, що регіон може й має всі підстави з дотаційного стати регіоном-донором, тим більше що на півострові достатньо розвинені і промисловість, і торгівля.

«Але потрібно допомогти кримським підприємствам із поставками комплектуючих і сировини, а також із забезпеченням збуту продукції, щоб виробництва не зупинялися й зберігалися необхідні робочі місця», - сказав він.

Медведєв підкреслив, що дуже важливо перереєструвати власність, включаючи землю й нерухомість.

«Росреєстру потрібно сформувати в Криму територіальний підрозділ, який займеться цією роботою. Її потрібно вести делікатно, акуратно, щоб не нашкодити діловому клімату та інвестиційній привабливості півострова. Але вести її необхідно, тому що без правильно оформленого титулу власності жоден інвестиційний проект, як відомо, реалізувати неможливо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними голови республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн 233 тис. осіб, або 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Володимир Путін і представники нелегітимної влади Криму та Севастополя.