Екс-керівники МЗС, МО та СБУ України обговорили кримську кризу в НАТО

Делегація колишніх керівників військово-безпекового сектора та дипломатичного відомства обговорила з керівництвом НАТО ситуацію в Криму і дії Росії щодо відторгнення півострова від України.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, делегація зустрілася із заступником генсека НАТО Александром Вершбоу, помічниками генсека Альянсу, а також послами деяких країн при НАТО, зокрема, США та Франції.

"Для нас важливо донести до Альянсу реальну картину, яка є в Україні. Внаслідок російської агресії страждає не лише Україна, це є викликом усьому цивілізованому світу, страждає ціла північноатлантична цивілізація. Треба зробити все, аби не допустити загарбницької політики на континентальній Україні", - сказав у штаб-квартирі НАТО екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко.

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Колишній перший заступник начальника Генштабу Збройних Сил України Ігор Кабаненко заявив, що Росія накопичує біля кордонів України велику армійську армаду.

"В Криму і на наших східних кордонах накопичується величезні війська Російської Федерації з наступальною зброєю - в тому числі реактивні системи залпового вогню, фронтові бомбардувальники СУ-24... Небезпека залишається дуже високою і ескалація залишається дуже реальною", - сказав адмірал Кабаненко.

"Те, що відбувається в Криму, несе величезну небезпеку, відбувається геостратегічний зсув. Є ознаки дуже серйозної стратегічної небезпеки в разі реалізації агресивних намірів Російської Федерації. Україна не є членом Альянсу, тому стаття 5 Вашингтонського Договору не поширюється на Україну. Ми це маємо розуміти", - додав Кабаненко.

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Екс-глава Служби безпеки України Ігор Смєшко заявив, що Росія для відторгнення Криму вибрала дуже складний час для України і скористалася її слабкістю.

"Стратегічна мета Росії - не дозволити Україні приєднатися до європейських структур - в тому числі й безпекових. Росія використала пік послаблення нашого уряду, адже Україна дісталася самого дна, Росія задіяла військовий тиск проти України, адже йдеться про просування демократичних цінностей далі на Схід Європи. Все нині вирішується в Україні. Сильна, демократична, стабільна Україна піде на користь і російському народу", - сказав Смєшко.

"Оборонно-безпековий сектор України був розгромлений до самих низів - аж до воєнкоматів. Цей сектор вміло руйнувався попередньою владою і НАТО було корисно знати нашу думку про це. В багатьох вертикалях були призначені люди, які працювали не на безпеку України... В НАТО ми мали корисну розмову партнерів, які шукають шляхи як зупинити агресора. І іншого визначення тут бути не може", - сказав колишній міністр оборони Євген Марчук.

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Колишній перший заступник міністра закордонних справ посол Олександр Чалий закликав НАТО не вести кулуарні переговори з Росією у тому, що стосується безпеки України і закликав зупинити подальшу ескалацію – зокрема, на сході України і в Придністров'ї.

"Україна мала би запропонувати Росії відмінити закон, який ухвалений Радою Федерації і надає право президентові застосовувати збройні сили по цілій території України. Це був би реальний крок до деескалації", - сказав Чалий.