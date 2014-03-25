Симоненко балотуватиметься в президенти від КПУ

Комуністична партія України висунула лідера партії Петра Симоненка кандидатом на пост президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, у прес-службі КПУ повідомили, що таке рішення було ухвалене сьогодні, 25 березня, у Донецьку на позачерговому 47-му з'їзді партії, в роботі якого взяли участь 228 делегатів з усіх областей України.

Головував на з'їзді перший секретар ЦК КПУ Симоненко. Основним завданням партійного форуму було вироблення позиції КПУ щодо майбутніх виборів президента України і висунення кандидата від партії. Також делегати обговорили широке коло інших важливих питань, наголошується в повідомленні.

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Головним підсумком з'їзду стало висунення кандидатури Симоненка на пост президента України. Під час голосування його підтримали 203 комуністи, 23 члени партії утрималися, 2 – були проти.

Симоненко подякував присутнім за виявлену довіру.

«Дякую присутнім товаришам за виявлені мені довіру і підтримку. Я докладу максимум сил для нашої перемоги», – запевнив лідер КПУ.