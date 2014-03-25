Спостерігачі місії ОБСЄ вивчать ситуацію в 10 містах півдня і сходу України

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив в.о. глави Місії спостерігачів ОБСЄ Адам Коберацький.

За його словами, до України вже прибули 40 спостерігачів, ще 11 прибудуть до Києва сьогодні увечері. Спостерігачі вже приступили до навчання і виїдуть до регіонів України. При цьому місія ОБСЄ не планує проводити моніторинг на території тимчасово окупованого Криму.

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Вже наприкінці наступного тижня ОБСЄ надасть перші звіти.

Коберацький нагадав, що місія здійснюється за запитом української сторони.

За його словами, місія покликана внести внесок до зменшення напруженості та затвердження миру, стабільності й безпеки, а також забезпечити моніторинг і підтримку виконання всіх принципів і зобов`язань ОБСЄ. З цією метою спостерігачі збиратимуть інформацію і звітуватимуть про ситуацію в зоні відповідальності, встановлюватимуть і звітуватимуть про факти інцидентів і про повідомлення про інциденти, здійснюватимуть моніторинг і підтримку належного ставлення до прав людини і основних свобод, сприятимуть діалогу з метою зменшення напруженості та нормалізації ситуації.

”Ми маємо надати чітку картинку подій в Україні”, - наголосив Коберацький.