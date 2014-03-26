Жителі Криму можуть оформити шенгенські візи тільки в Україні - МЗС

Жителі Криму можуть оформити шенгенські візи тільки в консульствах країн-членів Євросоюзу, які розташовані на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

Читайте такожЄС заборонив видавати кримчанам візи на території Росії

“Є відповідне роз'яснення Європейської комісії про те, що громадяни, які проживають в Криму, не зможуть отримати візи в консульських установах Європейського Союзу в Росії, вони мають звертатися до консульських установ України”, - зазначив Перебийніс.