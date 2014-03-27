Засідання ВР відновилося

Засідання Верховної Ради України відновилося після перерви.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр Турчинов запрошує депутатів зібратися в сесійній залі для продовження роботи.

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Як повідомлялося, у Верховній Раді сьогодні ще планується прийняти, зокрема, законопроект про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні.