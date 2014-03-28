На Сумщині прикордонники не пустили в Україну росіянина, який воював у Чечні

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, вчора в пункті контролю «Конотоп» в Сумській області в Україну не пропустили 33-річного росіянина. Чоловік прямував поїздом «Москва – Одеса».Читайте такожДвоє росіян прилетіли до Львова з військовою формою

Під час опитування жителя Новосибірської області у прикордонників виникли сумніви щодо мети його поїздки. Росіянин був спортивної статури, мав на обличчі шрами, а також пошкодження носа, що могло свідчити про участь у силових конфліктах. Крім того, він не мав достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування на території України та не зміг чітко вказати адреси приймаючою сторони і документально підтвердити мету перебування в Україні.Читайте такожДопит морпіха РФ: Якщо буде наказ - будемо стріляти

Також у чоловіка знайшли військовий квиток, в якому містилися дані про те, що даний громадянин з 1999 року по 2001 рік проходив військову службу в окремій бригаді спеціального призначення, а у 2000 році брав участь у другій чеченській війні на посаді старшого розвідника-гранатометника, посвідчення до державної нагороди Російської Федерації – медаль «За отвагу», фотокартки з місць проведення бойових дій та особисті речі першої необхідності.

За результатами перевірки прикордонниками було прийнято рішення про відмову у пропуску чоловіка на територію України.