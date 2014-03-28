Екс-голова розвідки вважає, що Україна поверне собі Крим

Як передає кореспондент УНІАН, про це Маломуж заявив на прес-конференції.

«Вчорашнє голосування в Генеральній асамблеї ООН показало, що Росія опинилася в колі країн-ізгоїв, а це вже потужний сигнал того, що в Росії почнуться потужні демократичні процеси, а це - перспектива повернення Криму в лоно України, оскільки в Росії в такому випадку пріоритети будуть не в Україні, а на стабілізації ситуації в середині Росії”, - сказав Маломуж.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка не визнає проведений 16 березня референдум у Криму про відокремлення від України та подальшу анексію півострова Росією.

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"За" резолюцію проголосували 100 членів Генасамблеї, утримались - 58, а одинадцять проголосували "проти".

В резолюції, яка називається "Територіальна цілісність України" зазначається, зокрема, що референдум у Криму "не має сили і не може бути основою для зміни статусу Автономної Республіки Крим чи міста Севастополя".