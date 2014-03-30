Лавров звинуватив "Правий сектор" у стрільбі снайперів на Майдані

У Москви є дані про причетність "Правого сектора" до стрільби снайперів у Києві. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю програмі "Недільний час" з Ірадою Зейналовою на Першому каналі, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"У нас є такі дані, - сказав Лавров. - Ми поділилися нашими побоюваннями і підозрами. Я не можу стверджувати на 100%, але є дуже багато фактів, які вказують на це. Звичайно, потрібно перевіряти. Сподіваюся, що розслідування, про яке нинішні українські лідери оголосили, буде доведено до кінця і не буде "заметено під килим".

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Глава російського МЗС зазначив, що Росія уважно стежить за діяльністю радикалів в Україні.

"Ми давно просили їх (американських та європейських партнерів - УНІАН) про одну дуже просту річ: чи можуть наші західні партнери і нинішня українська влада заявити про те, як вони ставляться до "Правого сектору", не кажучи про те, щоб вживати заходів щодо недопущення розгулу ультранаціоналістів?", - зазначив Лавров.

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Москва сподівається, що "ті дії, які зараз вживає офіційний Київ щодо того, щоб заборонити радикальні структури, і домогтися безумовного виконання відомих домовленостей про здачу нелегальної зброї, - все це буде виконуватися". "Сподіваюся, що Захід цьому сприяє", - додав міністр.