Лідер НРУ Куйбіда йде у президенти



Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, ХХІІІ позачерговий з’їзд НРУ, який відбувся 29 березня в Києві, підтримав ініціативу Львівської, Тернопільської, Київської та інших крайових організацій Руху і висунув свого лідера кандидатом на президентську посаду.

«Сьогодні Василь Куйбіда подав до Центральної виборчої комісії повний пакет документів, у тому числі про сплату грошової застави в сумі 2,5 мільйона гривень», - зазначили в прес-службі.