Лідер НРУ Куйбіда йде у президенти
23:02, 30 березня 2014Політика
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Лідер Народного руху Василь Куйбіда подав документи до Центрвиборчкому на реєстрацію його кандидатом у Президенти України.
Лідер НРУ Куйбіда йде у президенти
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, ХХІІІ позачерговий з’їзд НРУ, який відбувся 29 березня в Києві, підтримав ініціативу Львівської, Тернопільської, Київської та інших крайових організацій Руху і висунув свого лідера кандидатом на президентську посаду.
«Сьогодні Василь Куйбіда подав до Центральної виборчої комісії повний пакет документів, у тому числі про сплату грошової застави в сумі 2,5 мільйона гривень», - зазначили в прес-службі.
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