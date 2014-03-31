Американські ЗМІ опублікували фото снайперів, які стріляли на Майдані 20 лютого

"Фотографії і 90 гігабайт відеоматеріалів надали переконливі докази, що бійня на Майдані була справді здійснена на замовленням проросійського режиму Януковича ... Але це не завадило Кремлю організувати свою власну розповідь про події", - зазначає видання.

Вранці 20 лютого на подвір"ї СБУ були помічені десятки людей, багато з яких представляли елітний підрозділ "Альфа", екіпіровані бронежилетами, шоломами, боєприпасами і снайперськими гвинтівками, а також модифікованими АК. У деяких з них - осколкові гранати. Все це не призначено для боротьби з заворушеннями, підкреслюють експерти.

Читайте такожСиловики стріляли по активістам Майдану з неоплаченої зброї

Також судячи з фотографій, багато з членів Альфа мали жовті або білі нарукавні пов'язки, і перед тим, як залишити територію СБУ, надягають балаклави.

Як відомо, підрозділ Альфа налічує близько 200 членів, однак незважаючи на це, учасники подій з боку силовиків на Майдані 18-20 лютого досі не встановлені.

Джерело: Українська правда