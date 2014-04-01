Німецька прокуратура розслідуватиме законність бізнесу, який може належати Курченку - ЗМІ

Слідство веде прокуратура міста Ґера, що на сході Німеччини, на підставі заяви про підозру у скоєнні злочину, яка надійшла до Федерального відомства кримінальної поліції, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на прес-службу прокуратури.

"Йдеться про діяльність компаній Sparschwein Gas GmbH та Sparschwein Gas Handels GmbH& Co.KG. Ці компанії управляють у Німеччині мережею зі 170 заправок, які торгують зрідженим газом для автомобілів. "Заява про підозру у відмиванні грошей та ухиляння від сплати податків надійшла ще у листопаді минулого року від громадянина України", - відповіли у прокуратурі міста Ґера на запит DW щодо діяльності цих компаній. Саме в окрузі Ґера, що у землі Тюрінгія, зареєстровано компанії Sparschwein", - пише видання. Читайте такожВилучений у Курченка бензин планують пустити на посівну

Deutsche Welle пише, що за словами юристів, повернути в Україну гроші, виведені колишньою владою у Німеччину та ЄС, буде важко.

Наразі прокуратурі міста Ґера перебуває на самому початку слідства іпланує звернутися до української прокуратури за інформацією.

"Перша проблема - юридично чітко довести, що за купівлею заправок Sparschweingas стоїть саме Сергій Курченко. Крім того, навіть якщо в Україні формально буде доведено провину Курченка у відмиванні коштів, а в Німеччині – причетність Курченка до активів у Німеччині, потрібно буде ще довести, що для купівлі німецької власності використовувалися саме ті"брудні" гроші, що були отримані від незаконних операцій", - пише Deutsche Welle.

Попри письмове підтвердження, отримане редакцією від пресс-служби СЄПЕК про купівлю групою мережі заправок Sparschwein, формально прізвище Курченка у документах не фігурує. Власником заправок Sparschweingas, згідно з інформацією, доступною у відкритих джерелах, стала зареєстрована у Нідерландах фірма Stichting Depositary Donau Investment Fund. Ця компанія належить трасту Stichting Manstichami, зареєстрованому у швейцарському кантоні Цуґ. Інформацію про власників цього трасту отримати неможливо. Він перебуває в управлінні міжнародної компанії Amicorp, яка спеціалізується, зокрема, на анонімному управлінні офшорними активами. Читайте такожЄвросоюз опублікував список екс-посадовців України, чиї банківські рахунки заморозять

Права підпису у компанії, через яку, вірогідно, в країнах ЄС здійснював інвестиції Курченко, мають юристи з різних офісів Amicorp – на Кіпрі, Кюрасао та у Великобританії, повідомляє видання.

"Аби відтворити офшорні схеми українського олігарха та його партнерів, вочевидь, доведеться об'єднати зусилля з правоохоронними органами Австрії та Швейцарії. Як засвідчило розслідування DW, у планах розбудови"чистого" бізнесу Сергія Курченка у Західній Європі значну роль, імовірно, могла відіграти зареєстрована у Відні компанія LPG Trading", - сказано у статті.

Свідчення у справі, пов'язаній із підозрою у відмиванні грошей українськими можновладцями, за інформацією видання, вже давав адвокат Кристоф Ґерґ – виконавчий директор LPGTrading. Річ у тім, що Ґерґ є виконавчим директором цілої низки австрійських фірм, за якими, імовірно, стоять колишні українські можновладці. На уточнюючі запитання Deutsche Welle, у прокуратурі зазначили: ані щодо особисто Сергія Курченка, ані щодо компанії LPG Trading розслідування не ведеться. Сам Ґерґ відмовився від коментарів. "Поки йде слідство, я не можу нічого коментувати", - сказав він виданню.Читайте такожГПУ оголосила підозру Курченку у спільному розкраданні майна держпідприємства “Укргазвидобування”

Більше того Deutsche Welle зазначає, що у Відні зареєстрована фірма GEOLOG Gas& OilTrading. На зв’язокцієї компанії з Азаровими вказує те, що її власником є компанія Garda Handels- und Beteiligungs GmbH, на яку, як засвідчили розслідування українських журналістів, оформлені активи Азарових в Україні.

Ланкою, яка, як випливає з документів,може пов’язувати нафтогазовий бізнес Азарових із Курченком виступає знову ж таки адвокат Кристоф Ґерґ. Він є виконавчим директором у компаніях,які можна умовно назвати "фірми Курченка" і "фірми Азарова".