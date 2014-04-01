У МВС прокоментували появу полковника Асавелюка серед міліції на Майдані

"На численні запити до МВС про участь полковника Асавелюка у розстрілі протестувальників на Майдані, хочу повідомити, що в період з 18 по 21 лютого полковник Асавелюк дійсно був начальником відділу координації в управлінні бойової та спеціальної підготовки внутрішніх військ МВС України", - говориться в повідомленні.

Як відмічає генерал Яровий, в ході розслідування Генеральною прокуратурою України участі співробітників міліції в операції, яка призвела до численних жертв, полковник Асавелюк пройшов перевірку, у рамках розслідування він був опитаний слідчими ГПУ.

На сьогоднішній день Сергій Асавелюк не отримував повідомлення про підозру у вчиненні протиправних дій з боку слідства ГПУ.

Зі свого боку, Міністерство внутрішніх справ України проводить внутрішню перевірку подій на Майдані, за результатами якої буде прийнято рішення про можливість подальшої роботи працівників підрозділу, в тому числі і полковника Асавелюка, в органах внутрішніх справ.

"Я звертаюся до очевидців подій - якщо у вас є інформація, яка може допомогти встановити істину, просимо вас повідомити про це. З іншого боку я звертаюся до засобів масової інформації з проханням враховувати презумпцію невинуватості і утримуватися від поширення домислів і неперевіреної інформації. За результатами перевірки управлінням внутрішньої безпеки МВС результати будуть оприлюднені, якими б вони не були",- додає заступник міністра.

Нагадаємо, вчора ряд ЗМІ поширив інформцію про появу полковника Асавелюка на Майдані серед міліціонерів в той час як відбувалася сутичка членів Правого сектору з правоохоронцями.

Асавелюк, нібито, командував снайперами на Інститутській під час кривавих подій 19-20 лютого.

Як повідомляв очевидець LB.ua, вчора на нього накинулися з питаннями журналісти. Але його врятував сотник Анатолій Ведмідь, неофіційний радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зі своїми бійцями Ведмідь вивів Асавелюка з оточення, посадив в автомобіль і вивіз з місця.