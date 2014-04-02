Меджліс погодився на призначення двох татар в нелегітимний уряд Криму
Меджліс кримськотатарського народу 1 квітня погодився на призначення двох кримських татар на посади у Раді міністрів Криму.
Зокрема, це призначення Ленура Іслямова першим віце-прем'єром уряду, а Заура Смирнова головою Республіканського комітету у справах національностей і депортованих громадян.
Про це повідомила прес-служба Меджлісу.
«Ці люди не політики. Вони у виконавчій владі не нестимуть політичне навантаження. Ухвалення політичних рішень і оцінок залишається за Меджлісом і курултаєм кримськотатарського народу», - заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров.
Він підкреслив, що рішення Меджлісу не є визнанням політичних, правових, економічних змін, що здійснюються останнім часом на півострові «без згоди і поза бажанням кримськотатарського народу - корінного народу Криму».
Читайте такожКурултай кримських татар відмовився перейменовувати свій народЧубаров відзначив, що Меджліс представив лише дві кандидатури, і цього поки достатньо, щоб зрозуміти спрямованість дій і намірів влади у сфері облаштування кримських татар.
Іслямова і Смирнова зобов'язали кожного тижня надавати на засіданні Меджлісу звіт про хід розв’язання питань, пов'язаних з облаштуванням кримських татар.
Іслямов - бізнесмен, власник кримськотатарського каналу ATR.
Смирнов – заступник голови Меджлісу.