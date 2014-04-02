Депутати пропонують ВР спростити порядок прийняття росіянами громадянства України

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, прийняття цього законопроекту дозволить визначеній категорії громадян РФ набувати громадянства України за спрощеною процедурою.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про громадянство України» і передбачається не поширювати на громадян Російської Федерації, які на знак протесту проти протиправної окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь виходять з громадянства Російської Федерації, загальні умови прийняття до громадянства України. Зокрема таким особам не потрібно буде проживати на території України протягом визначеного чинним законодавством часу, не потрібен буде дозвіл на еміграцію та не вимагатиметься знання державної мови. При цьому особа бере на себе зобов’язання протягом двох років після набуття громадянства опанувати державну мову в обсязі, достатньому для її розуміння та спілкування.Читайте такожРосія спростить отримання громадянства російськомовними

Так, статтю 9 закону передбачається доповнити новим положенням, згідно з яким автоматизований тест, що визначає рівень володіння державною мовою або її розуміння, достатній для спілкування, розробляє Національна академія наук України та затверджує Кабінет міністрів України.

Закон доповнюється статтею 9-1 «Спрощений порядок прийняття до громадянства України громадян Російської Федерації», згідно з якою на час тимчасової окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, громадяни Російської Федерації, які не визнають протиправної окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, виходять з громадянства Російської Федерації, мають право на спрощений порядок прийняття до громадянства України.

На осіб, зазначених в частині першій цієї статті, не поширюються вимоги пунктів 3-5 статті 9 цього закону.

Особа, що бажає набути громадянство України в порядку, передбаченому цією статтею, звертається із заявою про прийняття її до громадянства України у спрощеному порядку. Заява має містити обґрунтування застосування спрощеного порядку прийняття до громадянства України та зобов’язання протягом двох років від моменту подання заяви опанувати державну мову в обсязі достатньому для розуміння та спілкування.Читайте такожРосіянка попросила політичного притулку в Україні через побоювання за своє життя

Форму такої заяви затверджує Кабінет міністрів України. Факт опанування державної мови в обсязі достатньому для розуміння та спілкування засвідчується складанням автоматизованого тесту, зазначеного в пункті 5 частини другої статті 9 цього Закону.

Стаття 19 доповнюється пунктом, згідно з яким підставою для втрати громадянства України є, зокрема, невиконання особою, що була прийнята до громадянства України у спрощеному порядку, зобов’язання опанувати державну мову в обсязі, достатньому для її розуміння та спілкування, протягом двох років після набуття громадянства.

Національна академія наук України, відповідно до законопроекту, має протягом трьох місяців з моменту набрання чинності цим законом розробити автоматизований тест, що визначає рівень володіння державною мовою або її розуміння, достатній для спілкування.

Кабінет міністрів України протягом місяця з моменту набрання чинності цим законом має затвердити форму заяви про прийняття до громадянства України у спрощеному порядку; привести свої акти у відповідність з цим законом; забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом; затвердити автоматизований тест, що визначає рівень володіння державною мовою або її розуміння, достатній для спілкування протягом місяця з моменту завершення його розробки Національною академією наук України.