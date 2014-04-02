У Донецькій області ухвалять програму щодо оздоровлення збиткових шахт - Тарута

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, про це заявив сьогодні голова Донецької ОДА Сергій Тарута на зустрічі з промисловцями і підприємцями в місті Горлівці.

Губернатор зазначив, що сьогодні в Донецькій області «ніхто не збирається закривати збиткові шахти, а навпаки для допомоги таким підприємствам необхідно прийняти ефективну програму з щодо їх оздоровлення».Читайте такожСитуація в економіці південного сходу України непроста – Тарута

Тарута також підкреслив, що в держбюджеті України в поточному році закладені всі необхідні кошти, в тому числі, і на отримання дотацій збитковим шахтам.

Глава облдержадміністрації нагадав, що під час своєї недавньої зустрічі з керівниками вугільних підприємств регіону, було піднято ряд питань щодо проблем розвитку галузі, зокрема, питання протидії незаконному видобутку вугілля, яка створює серйозні проблеми зі збутом продукції державним і приватним шахтам.Читайте такожДонецький губернатор дав місяць на легалізацію копанок

Так, регіональна влада дала один місяць тим, хто бажає легалізувати свою діяльність, щоб вона відповідала критеріям роботи малих шахт. Після закінчення цього терміну всі нелегальні місця вуглевидобутку в області будуть ліквідовані, повторив Тарута.