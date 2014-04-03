Винуватцю стрілянини на Майдані може загрожувати довічне ув'язнення

Про це повідомляє ТСН.

Самооборонівці намагались перевірити пакети, що ніс активіст "Правого сектору". Коли той відмовився, зав'язався конфлікт. Козюбчик визнає, що стріляв.

"Люди спровокували", - пояснив він. Не спростовує й того, що на володіння вогнепальною зброєю не мав права.

"Пістолет ПМ. Я його знайшов", - пояснив підозрюваний походження знаряддя злочину.

Читайте такожПравоохоронці виявили зброю у готелі "Дніпро", де перебував "Правий сектор" Активіст ПС наголошує, що після конфлікту добровільно здався міліції. А стріляти на ураження наміру взагалі не мав. "Я не хотів прицільно, на ураження стріляти. Тому, як мені здавалось, стріляв вниз", - твердить стрілець.

Версію захисту витлумачив адвокат. "Його чекають чоловік 20 з битками, палицями, в одного в руці пістолет Макарова. Він сприйняв це як загрозу життю. І дістав свій пістолет. Потім був залитий сльозогінним газом. Він був осліплений і дезорієнтований. Це самозахист", - наполягає юрист Андрій Осипов.

Інша точка зору – в обвинувачення. Прокуратура каже, що має докази, котрі суперечать попередній версії.

"Наявний відеоматеріал, де безпосередньо видно, хто і як вчиняє злочин. На ґрунті конфлікту відбувся замах. І постріли були цілеспрямовані", - твердить прокурор Шевченківської прокуратури столиці Ярослав Захарченко. Як уже повідомлялося, суд залишив під вартою винуватця стрілянини на Майдані. Козюбчику інкримінується замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років за ґратами або покарання довічним ув'язненням.