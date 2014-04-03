США направляють у Чорне море ще один есмінець

Про це повідомляє видання NBC News, посилаючись на двох високопоставлених чиновників ВМС США.

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Видання зазначає, що направлення есмінця - "це жест для союзників США у відданості в підтримці цих країн".

У березні США направляли до Чорного моря есмінець USS Truxton, він відбув із акваторії 21 березня.