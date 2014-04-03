США направляють у Чорне море ще один есмінець
12:57, 03 квітня 2014Політика
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Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки направлять есмінець ПРО Donald Cook в Чорне море в зв'язку з ситуацією в Україні.
Есмінець ПРО Donald Cook / mil.gov
Про це повідомляє видання NBC News, посилаючись на двох високопоставлених чиновників ВМС США.
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Видання зазначає, що направлення есмінця - "це жест для союзників США у відданості в підтримці цих країн".
У березні США направляли до Чорного моря есмінець USS Truxton, він відбув із акваторії 21 березня.
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