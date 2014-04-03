Москва скаржиться в ОБСЄ на порушення Україною прав російських журналістів

Раніше керівники деяких російських ЗМІ, зокрема - телеканалу РЕН ТВ і "Російської газети", - повідомили, що журналістів з Росії, які побували в Криму, не пускають на територію України для виконання професійних обов'язків, пише РИА Новости.

"Це неповага та порушення міжнародних зобов'язань України в сфері свободи ЗМІ. Ці акції вимагають адекватної та жорсткої реакції з боку профільних міжнародних структур, у тому числі з боку представників ОБСЄ зі свободи ЗМІ. Подібні акції заслуговують найжорсткішої оцінки. І ми розраховуємо, що така оцінка з боку пані Дуньї Міятович (представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ) буде", - заявив Долгов агентству.

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"Всі декларації про прихильність прав людини, міжнародним зобов'язанням України, які ми чули і чуємо від де-факто влади в Києві і від їх західних покровителів, в першу чергу від США, всі ці посвідчення залишаються деклараціями. Підтвердження цьому ми знаходимо кожен день", - зазначив дипломат.

За його словами, Москва має намір захищати права російських громадян через дипломатичні механізми. Омбудсмен також підкреслив необхідність "забезпечення свободи доступу населення України для отримання інформації по каналах російських ЗМІ".