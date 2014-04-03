Капітан Дем'яненко, який був у російському полоні в Криму, прибув до Києва

Від Чонгара його за власний кошт привіз активіст Автомайдану, пише «Українська правда».

За словами Дем'яненка, він не знає причини свого утримання, але зазначив, що ставилися до нього добре.

Капітан поки не зміг сказати, де саме буде розташована його частина - зараз він їде до Міноборони, де буде вирішуватися в тому числі і це питання.