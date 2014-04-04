Путін стоїть перед вибором: зупинитися або продовжити наступ - Ілларіонов

Про це в коментарі GordonUa зазначив російський економіст, колишній радник президента Володимира Путіна, один із засновників російського Комітету солідарності з Майданом Андрій Ілларіонов.

"За п'ять тижнів військової кампанії проти України з'ясувалося, що з усіх цілей, поставлених напередодні, вдалося досягти поки тільки однієї, а саме - захопити Крим. Зараз Путін стоїть перед вибором: або зупинитися і зайнятися освоєнням поглиненого і захистом новопридбаного, або продовжити наступ", - вважає Ілларіонов.

"Перший варіант випливає із поступового зміни стратегічної обстановки. Другий - з невгамованих бажань і з не до кінця використаних ресурсів. В принципі, правильно було б зупинитися на першому варіанті, на досягнутому. Але, враховуючи динаміку міжнародної ситуації, таке рішення може означати, що в найближчій перспективі нічого нового отримати не вдасться. А збиток від скоєного вже визначений", - говорить експерт.

Ілларіонов вважає, що у Путіна "виникає спокуса за ціну, вже склалася - сплачену, і за ту, яку неминуче доведеться сплатити, взяти ще дещо".

"Це дещо що в даній ситуації може бути лише встановленням контролю над усією Україною з допомогою отримання президентської (і/або прем'єрської) посади особами, з якими Путіну потім буде зручно і комфортно працювати. У випадку більш або менш нормального продовження процесу підготовки та проведення виборів пропутінський кандидат не має шансів бути обраним 25 травня. Тоді основне завдання розбивається на два взаємопов'язані завдання - створити якісь особливі, надзвичайні умови, які дозволять пропутинскому кандидату перемогти 25 травня, або ж відкласти вибори. Незважаючи на те, що базових варіантів два, початкові дії в рамках кожного з них багато в чому збігаються. Створення надзвичайних умов і зриву президентських виборів можна досягнути за допомогою приблизно одного і того ж набору заходів", - заявив він.

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"П'ять тижнів тому у Путіна були і якоюсь мірою ще залишаються дуже серйозні ресурси: фактор раптовості, розгалужена агентура в Україні, фактор адміністративної та психологічної неготовності українських суспільства і влади до війни з Росією, фактор ментальної неготовності багатьох українців чинити опір споконвічному сусідові, розгубленість і неготовність Заходу, насамперед США і НАТО, здійснювати силові дії, невключенність України в систему колективної безпеки НАТО. Плюс до всього цього було явне бажання частини нинішнього українського керівництва здати Крим, що розглядалося як вдала операція зі скидання зайвого баласту в обмін на придбання головного активу - полегшене (здавалося практично гарантованим) отримання влади в решті України. Всі ці ресурси були в руках Путіна п'ять тижнів тому, і великою мірою зберігаються до теперішнього часу", - підкреслює експерт.

Ілларіонов вважає, що за п'ять тижнів війни Путіну вдалося отримати менше, ніж планувалося.

"Вдалося отримати тільки Крим. Але не вдалося створити жодного плацдарму на Сході і Півдні України. Не вдалося забезпечити встановлення контролю над Києвом. В останні тижні стало наростати опір, як з боку України, так і з боку західних країн. Баланс ресурсів починає змінюватися в гіршу сторону. Через деякий час він може змінитися настільки, що не дозволить вжити нових дій. Тому нинішню паузу Путін використовує для прийняття рішення - продовжувати наступ або зайняти оборону. Але позиція зайняти оборону для нього зараз рівнозначна визнанню поразки з точки зору недосягнення поставлених раніше цілей", - вважає експерт.

"Тому, як мінімум ще одну наступальну кампанію він може і, ймовірно, спробує провести. Розуміючи, що санкції вже неминучі, а силового спротиву з боку Заходу поки що не буде, шанс отримати дещо ще зберігається. Стратегічна мета зберігається незмінною - встановлення контролю над більшою частиною України. У межах прямолінійної військової операції зараз це зробити неможливо. Але цього можна досягти при використанні інших інструментів. Проміжна мета спецоперації - або перемога пропутінського кандидата 25 травня, або, якщо це неможливо) зрив виборів", - підсумував Ілларіонов.