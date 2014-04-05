Правий сектор ініціює суботник для розбирання барикад

Про це повідомляється на сайті партії.

Згідно з інформацією, суботник почнеться 5 квітня о 12:00 на Майдані Незалежності.

"Громадські організації, які брали активну участь в революційних подіях останніх місяців, – у тому числі й "Правий сектор", – знову зберуться в центрі Києва. Цього разу – для наведення порядку на головній площі країни та прибирання сміття", - сказано у повідомленні.

"Захисні споруди, зведені активістами Майдану, виконали свою функцію. Усі, хто хотів сфотографуватися на згадку про революцію на їхньому фоні, змогли це зробити. Час повертатися до мирного життя, готуватися до Великодня. А напередодні цього свята, як відомо, треба прибирати своє помешкання, своє подвір’я, і – своє місто", - зазначили у "ПС".

Як відомо, барикади на Майдані намагалися розібрати вже багато разів, однак це викликало обурення активістів та прибічників революції.