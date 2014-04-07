ЗМІ: Харківські сепаратисти вірять, що Янукович повернувся в Донецьк
01:25, 07 квітня 2014Політика
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Активісти, які захопили Харківську ОДА, заявили, що біглий екс-президент Янукович вже приземлився в Донецьку.
Харківські сепаратисти вірять, що Янукович вже в Донецьку / REUTERS
Харківські сепаратисти заявляють, що біглий екс-президент Віктор Янукович прибув на територію України.
Про це пише харківський портал "Дозор".
Активісти заявили з трибуни, що їм необхідно утримати ОДА протягом доби. Вони вважають, що Віктор Янукович вже знаходиться в Донецьку.
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Станом на 23:00, мітингувальники перекривають залізними щитами вулицю Сумську. Раніше повідомлялося, що міліція залишила будівлю ОДА. Близько 21.20 над обласною адміністрацією в Харкові встановили російський прапор.
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