ЗМІ: Харківські сепаратисти вірять, що Янукович повернувся в Донецьк

Харківські сепаратисти заявляють, що біглий екс-президент Віктор Янукович прибув на територію України.

Про це пише харківський портал "Дозор".

Активісти заявили з трибуни, що їм необхідно утримати ОДА протягом доби. Вони вважають, що Віктор Янукович вже знаходиться в Донецьку.

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Станом на 23:00, мітингувальники перекривають залізними щитами вулицю Сумську. Раніше повідомлялося, що міліція залишила будівлю ОДА. Близько 21.20 над обласною адміністрацією в Харкові встановили російський прапор.