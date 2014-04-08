Тимошенко: Федералізація України - це технологія захоплення частини країни

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

«Сам план по федералізації - це створення таким зовнішнім силовим чином ще десятки автономних республік Крим на території України. Федералізація - це технологія захоплення частини України», - сказала Тимошенко.

У той же час вона підкреслила, що регіонам потрібна велика свобода і фінансова незалежність від Києва. Тому необхідно законодавчо це закріпити, прийнявши новий Бюджетний кодекс і зміни до Конституції України.

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«Найближчими днями я буду ініціювати розгляд у Верховній Раді нового Бюджетного кодексу, який дає повну самостійність фінансову всім регіонам, в тому числі Донбасу. Цей Бюджетний кодекс буде практично організовувати нові відносини фінансові між регіонами і центром, - пояснила Тимошенко. - Це означає, що більше бюджет в центр забирати не будуть, а потім видавати по копійці. Ті бюджетні гроші, які збираються на місцях, будуть забезпечувати самостійність регіону, в тому числі в Донецькій області».

З приводу змін до Конституції, політик сказала, що зараз вони готуються і ці зміни «також дають більше самостійності регіонам виконавчої влади». «Ми хочемо, щоб виконавча влада більше не формувалася з Києва, а щоб вона обиралася безпосередньо місцевими органами влади. І щоб місцеві органи влади мали можливість розпоряджатися життям свого регіону за дорученням своїх громадян», - зазначила Тимошенко, підкресливши, що «це дуже важливі зміни, але це не федералізація».