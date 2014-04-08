Сенченко: однією з цілей проросійських акцій на Сході є прагнення «місцевої знаті» уникнути люстрації

Про це заявив 7 квітня в ефірі « 5 каналу » тимчасово виконуючий обов`язки Заступника голови Адміністрації Президента України Андрій Сенченко, повідомляє прес-служба в.о. Президента України.

«На першому місці у людей втома від моторошної корупції. Це говорить про те, що всі мітинги та акції протесту штучно повернені проти нової влади», - сказав Сенченко.

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На його думку, це зроблено для того, щоб під люстрацію не потрапила вся «місцева знать», яка в багатьох випадках ще залишається на місцях.

«Це проблема нової влади, що повільно змінюються кадри», - підкреслив Сенченко.

Також він підкреслив, що в східних регіонах розпочато антитерористична операція і попросив мирних громадян не підходити до захоплених будівель.

«Відносно терористів з усією абсолютної твердістю будуть застосовані і спецзасоби та, якщо знадобитися, то і зброя», - підкреслив Сенченко.