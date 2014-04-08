Україна вважає силове захоплення ядерного реактора в Криму "НП світового масштабу"

У Криму розташований Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості (СНУЯЕтаП ), серед обладнання якого є діючий ядерний реактор, повідомляє Сегодня.

Про це заявляє т.в.о. заступника голови адміністрації президента України Андрій Сенченко.

"У Криму є ядерний об'єкт - це інститут підготовки фахівців для атомної галузі країни й атомних електростанцій, і там є діючий ядерний об'єкт, який значиться за Україною і охоронявся спецпідрозділом Внутрішніх військ. Силовим чином цей об'єкт захоплений, і це - НП світового масштабу", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV у понеділок ввечері..

Читайте такожУ Севастополі студенти проігнорували прапор і гімн РФСенченко додав, що владі України доведеться залучати інспекторів МАГАТЕ "і ставити питання, щоб цей об'єкт під егідою МАГАТЕ був узятий під охорону, оскільки за нього відповідає Україна, але не може це робити (ефективно) на окупованій території".

Як відомо, в Криму розташований Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості (СНУЯЕтаП). Університет готує фахівців для атомної енергетики і промисловості, систем енергопостачання, фахівців з охорони навколишнього середовища, енергозберігаючих і комп'ютерних технологій.

До складу СНУЯЕтаП входять 5 навчально-наукових інститутів і низка науково-дослідних лабораторій, серед яких є навчально-науковий ядерний центр "ДЯЦ-200". До складу науково-дослідної бази СНУЯЕтаП, серед іншого, входить дослідницький реактор ДР-100.