Міліція взяла під контроль телевежу в Харкові, яку намагалися захопити сепаратисти

Харківська регіональна передавальна телевежа, яку вчора намагалися захопити проросійські налаштовані активісти, знаходиться під контролем міліції.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

«7 квітня невідомі особи прийшли з намірами в ультимативній формі звернутися до її керівництва, щоб відновити мовлення російських телеканалів. Завдяки своєчасному втручанню в дану ситуацію працівників міліції конфлікт вдалося швидко локалізувати», - йдеться в повідомленні.

Інформація про цю подію надійшла до чергової частини Дзержинського райвідділу міліції вчора, 7 квітня, близько 22.00. За вказаною адресою негайно вирушило керівництво райвідділу та слідчо-оперативна група.

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«Правоохоронці поспілкувалися з активістами та довели їм, що свою громадянську позицію необхідно проявляти виключно в правовому полі. Під час переговорів було досягнуто позитивний результат. Громадяни погодилися оформити свої вимоги у письмовій формі та надати керівництву передавальної телевежі для прийняття відповідного рішення», - зазначили в міліції.

Наразі працівники міліції забезпечують охорону громадського порядку як на території телевежі, так і навколо неї.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 квітня, ввечері проросійськи налаштовані молодики захопили студію місцевого телеканалу АТН. Вони мали намір вийти у прямий ефір та звернутися до громадян.