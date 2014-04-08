Міліція взяла під контроль телевежу в Харкові, яку намагалися захопити сепаратисти
Харківська регіональна передавальна телевежа знаходиться під контролем міліції.
Харківська регіональна передавальна телевежа, яку вчора намагалися захопити проросійські налаштовані активісти, знаходиться під контролем міліції.
Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.
«7 квітня невідомі особи прийшли з намірами в ультимативній формі звернутися до її керівництва, щоб відновити мовлення російських телеканалів. Завдяки своєчасному втручанню в дану ситуацію працівників міліції конфлікт вдалося швидко локалізувати», - йдеться в повідомленні.
Інформація про цю подію надійшла до чергової частини Дзержинського райвідділу міліції вчора, 7 квітня, близько 22.00. За вказаною адресою негайно вирушило керівництво райвідділу та слідчо-оперативна група.
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«Правоохоронці поспілкувалися з активістами та довели їм, що свою громадянську позицію необхідно проявляти виключно в правовому полі. Під час переговорів було досягнуто позитивний результат. Громадяни погодилися оформити свої вимоги у письмовій формі та надати керівництву передавальної телевежі для прийняття відповідного рішення», - зазначили в міліції.
Наразі працівники міліції забезпечують охорону громадського порядку як на території телевежі, так і навколо неї.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 квітня, ввечері проросійськи налаштовані молодики захопили студію місцевого телеканалу АТН. Вони мали намір вийти у прямий ефір та звернутися до громадян.