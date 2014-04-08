Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, також порядком денним роботи парламенту передбачено розгляд законопроекту про внесення змін до закону “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчих процесів).

Крім того, ВР розгляне законопроект про амністію у 2014 році та законопроект про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів.

Депутати також розглянуть законопроект про відновлення довіри до судової системи та проект постанови про внесення змін до постанови “Про утворення Тимчасової спеціальної комісії ВР з підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України”.

Читайте такожВР завершила роботу: наступне засідання - за тиждень Крім того, парламент розгляне низку законопроектів щодо посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави.

Крім того, низку законопроектів, зокрема, стосовно державної антикорупційної політики, планується включити до порядку денного сесії.