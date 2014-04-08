Суддя Господарського суду Києва звинуватила заступника голови ВГСУ у тиску

Суддя Господарського суду м. Києва Алла Пригунова заявляє про тиск і погрози на її адресу з боку заступника голови Вищого господарського суду України та голови Ради суддів господарських судів України Артура Ємельянова. Про це суддя Пригунова заявила на засіданні Ради суддів господарських судів України 6 квітня, повідомляє РБК-Україна.

Пригунова заявила, що вона «є яскравим прикладом того, як діє судова кругова порука з тими сумлінними суддями, які відмовляються приймати неправосудні рішення під тиском керівництва суду».

Суддя розповіла, що 7 лютого ц. р. у Господарському суді міста Києва, де вона працює, відбулася виробнича нарада суддів. За словами Пригунової, на цій нараді на суддів Госпсуду столиці та безпосередньо на неї «Ємельяновим чинився шалений тиск, здійснювалось втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, що є прямою загрозою незалежності суддів». Щодо зазначених неправомірних дій Ємельянова суддя Пригунова 12 лютого направила офіційні повідомлення до президента України, Ради суддів України, Вищої ради юстиції.

Суддя підкреслила, що у разі отримання повідомлення про загрозу незалежності судді Рада суддів України зобов’язана невідкладно перевірити і розглянути таке звернення за участю судді та вжити необхідних заходів для усунення загрози. Разом з тим, 24 березня Вища рада юстиції направила її заяву на розгляд Ради суддів господарських судів України, яку очолює безпосередньо Ємельянов, дії якого вона оскаржує.

Вона переконана, що Рада суддів господарських судів України та Ємельянов не мають ані моральних, ані законних підстав розглядати цю заяву, тому повторно вимагає направити її на розгляд по суті єдиному уповноваженому органу - Раді суддів України.

За її словами, викликає занепокоєння той факт, що судді, які займають адміністративні посади та які безпосередньо чинять тиск на суддів, одночасно займають й керівні посади в органах суддівського самоврядування, що взагалі унеможливлює здійснення відповідного захисту рядових суддів.

Пригунова підкреслила, що всім давно відома її позиція «щодо принципу вчинення так званого «донецького» судочинства», до якого Ємельянов та його керівник - голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков - мають безпосереднє відношення.

За словами Пригунової, Татьков був призначений головою ВГСУ «лише через те, що він народився на Донеччині та є кумом екс-президента Віктора Януковича та екс-генпрокурора Віктора Пшонки. А заступника голови ВГСУ Ємельянова журналісти вважають «карманним» суддею Олександра Януковича - за його допомогу з оборудками на користь Компанії «Мако».

Суддя Пригунова підкреслила, що за часів їхнього керування було затверджено систему розподілу справ, яка, в порушення закону, дозволяє маніпулювати розподілом справ на конкретних підконтрольних суддів. Зокрема, по такій резонансній справі, як стягнення боргу ЄЕСУ на користь Російської Федерації. За словами Пригунової, саме Ємельянов змусив суддів приймати такі неправосудні рішення, в результаті яких Україна зазнала багатомільйонних збитків. «При цьому ви обіцяли суддям, що покарання за винесені неправосудні рішення не буде, оскільки Юлія Тимошенко ніколи не вийде з в’язниці», - наголосила суддя. За її словами, саме завдяки його тиску здійснювалося рейдерське захоплення приміщень по вул. Шота Руставелі, 11 у місті Києві. І таких випадків безліч. Але після того, як змінилася влада, Ємельянов терміново «перефарбувався».

«Хочу відповідально заявити, дивлячись вам у очі, що особисто ви, вимагали від суддів прийняти неправосудні рішення, прикриваючись інтересами екс-президента Януковича або членів його Сім’ї. Зараз же ви тиснете на суддів, але прикриваючись вже нібито вказівками кандидата в президента Тимошенко або депутатів з її фракції», - наголосила Пригунова.

«Саме на вас лежить відповідальність за втрату суспільством довіри до господарських судів України і якщо ви вважаєте себе порядною людиною, маєте добровільно піти у відставку, а не позорно чекати на люстрацію», - заявила Пригунова, звертаючись до Ємельянова.

Водночас суддя повідомила, що після публікації її статті «Судова реформа. Саботаж» в Інернет-виданні «Главком», їй почали надходити погрози. «Тому, у разі виникнення у мене або членів моєї сім’ї будь-яких проблем, як-то: самогубства, нещасного випадку, вбивства тощо, винен у цьому буде виключно Ємельянов Артур Станіславович. Прошу вважати це моєю офіційною заявою до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, СБУ», - заявила Пригунова.