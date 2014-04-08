Заступник голови Донецької облради дізнався про своє призначення "відповідальним за референдум" з новин
Депутат з подивом дізнався, що призначений на нову "посаду" організованими Росією сепаратистами.
Заступник голови Донецької обласної ради Олександр Кравцов заявляє, що зі ЗМІ дізнався, що призначений сепаратистами, які захопили будівлю облради, «відповідальним за проведення референдуму» (Донецька облрада і облдержадміністрація розташовані в одній будівлі - УНІАН).
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на своїй сторінці у мережі Фейсбук.
Читайте такожДонецькі сепаратисти пообіцяли звільнити будівлю СБУ і скласти зброю - Ярема«Дожився. Тепер про свої призначення я дізнаюся із ЗМІ. Хтось призначив мене відповідальним за проведення референдуму. Опаньки! - пише Кравцов. - Колись у школі мене призначили відповідальним за щеплення в класі. Мені здавалося протиприродним переконувати однокласників підставляти свої дупи медсестрі. Але якщо від щеплень є хоч якась користь, то пояснити землякам, звідки на їхні дупи звалився референдум, - справа зовсім вже безнадійна. Навідріз відмовляюся!».
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і прийняття депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії. Потім вони провели свої збори, на якому оголосили про створення суверенної держави «Донецька народна республіка» і ухвалили провести референдум до 11 травня.