Заступник голови Донецької облради дізнався про своє призначення "відповідальним за референдум" з новин

Заступник голови Донецької обласної ради Олександр Кравцов заявляє, що зі ЗМІ дізнався, що призначений сепаратистами, які захопили будівлю облради, «відповідальним за проведення референдуму» (Донецька облрада і облдержадміністрація розташовані в одній будівлі - УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

Читайте такожДонецькі сепаратисти пообіцяли звільнити будівлю СБУ і скласти зброю - Ярема«Дожився. Тепер про свої призначення я дізнаюся із ЗМІ. Хтось призначив мене відповідальним за проведення референдуму. Опаньки! - пише Кравцов. - Колись у школі мене призначили відповідальним за щеплення в класі. Мені здавалося протиприродним переконувати однокласників підставляти свої дупи медсестрі. Але якщо від щеплень є хоч якась користь, то пояснити землякам, звідки на їхні дупи звалився референдум, - справа зовсім вже безнадійна. Навідріз відмовляюся!».

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і прийняття депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії. Потім вони провели свої збори, на якому оголосили про створення суверенної держави «Донецька народна республіка» і ухвалили провести референдум до 11 травня.