Топаза оголосять у розшук за втечу з-під домашнього арешту

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив журналістам начальник Харківського обласного управління міліції Анатолій Дмитрієв.

За його словами, вчора, 7 квітня, Кромськой самовільно зняв з себе електронний браслет, який дозволяв встановлювати його місцезнаходження, не з'явився за викликом до слідчого управління і зник.

Читайте такожХарківську ОДА зачистили, затримано 70 сепаратистів - журналістДмитрієв сказав, що Кромського бачили вчора біля будівлі облдержадміністрації, де відбувався мітинг антимайданівців.

«Він вчора розірвав браслети. Його викликали до слідчого управління. Він до слідчого управління не з'явився. Вдома він розняв ці браслети і втік. Він буде оголошений в розшук», - наголосив Дмитрієв.

Як повідомляв УНІАН, раніше суд у Харкові залишив активіста антимайдану Кромського, на прізвисько «Топаз», під домашнім арештом, зобов'язавши здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.