Депутати домовилися більше не застосовувати силу один проти одного у ВР - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

Он отметил, что на заседании лидеров фракций и руководителей депутатских групп было “осуждено использование силы в любом формате в парламентском зале”.

По словам Турчинова, достигнута договоренность, что в сессионном зале “не будет больше применяться сила одних депутатов против других”.Читайте такожУ мережі з'явився запис бійки в Раді

Он отметил, что достигнута договоренность, что в случае, когда один депутат будет оскорблять другого, председательствующий на заседании будет отключать ему микрофон. “Есть поручение руководителей групп и фракций: когда любой депутат переходит к унижению другого депутата – оскорбление, или высказывает заявления, лозунги, являющиеся нарушением действующей Конституции и украинского законодательства, то председательствующий должен будет исключать микрофон такого народного депутата”, - сказал Турчинов.

Он выразил надежду, что в 16.00, когда продолжится сегодняшнее заседание ВР, все будут придерживаться именно таких позиций.

Турчинов извинился перед теми народными депутатами, в отношении которых сегодня была применена сила.

При этом народный депутат Украины из фракции ВО ”Свобода” Ирина Фарион с рабочего места выкрикивала: “А мы не извиняемся”.Читайте такожУ Раді б'ють Симоненка. Оголошено перерву

Турчинов объявил перерыв в заседании парламента до 16 часов.

Как сообщал УНИАН, сегодня произошел инцидент при участии лидера фракции КПУ Петра Симоненко, которого представители парламентского большинства, в частности из фракции “Свобода”, оттесняли с трибуны парламента во время его выступления.