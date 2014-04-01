Симоненко із доходом в 314 тисяч не має жодної машини - декларація

Майже весь свій дохід Петра Симоненко отримує із заробітної платні, що за минулий рік склала 214 тисяч 315 гривень.

Всього за 2013 рік комуніст заробив 314 тисяч 315 гривень. Ще 73 тисячі гривень лідер КПУ отримав за рахунок відчуження майна, йдеться у декларації Симоненка, повідомляє ТСН.

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Примітно, що у декларації кандидата в президенти немає жодного авто - ні у самого Симоненка, ні у членів його родини. Також він має квартиру 70 м та земельну ділянку 1200. Ще дві квартири зареєстровані на членів родини лідера КПУ.