Біля будівлі СБУ в Луганську готують коктейлі Молотова та просять жінок піти з барикад

Під захопленим проросійськими активістами СБУ проходить молебень за участю православного священика. Про це повідомляє кореспондент 0642.ua.

Можливо, це священик з храму св. мучеників Гурія, Самона, Авіва (Всіх скорботних Радості) біля обласної бібліотеки ім. Горького, яка розташована майже навпроти будівлі СБУ.

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Кілька «гвардійців» готують коктейлі Молотова. Жінок просять піти з барикад.

Зараз до будівлі СБУ під'їжджають машини з продуктами, ДАІшники їх пропускають на забарикадовану територію.

На даху СБУ знаходиться близько десятка людей з триколором.

Мітингувальники чекають на два автобуси Національної гвардії, кілька танків і 20 БТРів.