Моніторингова місія ОБСЄ в Україні може збільшитися на 400 осіб - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні прес-клубу в. о. директора Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Андрій Бешта.

“Фактологічно, згідно з рішенням постійної ради ОБСЄ, чисельність місії становить 100 осіб. Але вона може зрости ще на 400 спостерігачів в залежності від того, як буде розвиватися ситуація”, - сказав він.

За його словами, передбачається, що місія буде на щотижневій основі звітувати перед Постійною радою ОБСЄ і щомісячно робити свій звіт.

Він повідомив, що в межах свого мандату представники місії вже здійснюють спостереження за подіями, які в останні дні відбуваються в містах на Сході України.Читайте такожУ Полтавську область прибули спостерігачі місії ОБСЄ

“Звичайно ми розраховуємо на те, що їх оцінки будуть сприяти об'єктивному висвітленню подій та відповідним оцінкам з боку ОБСЄ”, - сказав Бешта.

Він зазначив, що найближчими днями чисельність місії становитиме близько 100 спостерігачів, які будуть розміщуватися в ключових містах України, в першу чергу в Південно-східному регіоні, а також на Заході.

Він наголосив, що мандат місії поширюється також і на територію АР Крим.

“Нам шкода, що спостерігачів не допустили на території Автономної Республіки, тим не менше вони матимуть можливість здійснювати моніторинг так би мовити відділено, спілкуючись з людьми, які виїжджають з Криму чи тимчасово перебувають на материковій частині України, спілкуючись з людьми, які проживають в Криму по телефону”, - сказав Бешта.Читайте такожВ Харківську область прибули спостерігачі місії ОБСЄ

Він повідомив, що в Україні також розгортається короткострокова місія ООН з прав людини, яка також матиме можливість оцінити ситуацію з дотриманням прав національних меншин в Україні.