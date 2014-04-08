Колесніков очолив передвиборчий штаб Добкіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові повідомив сам Добкін.

«Всеукраїнський штаб очолив Борис Вікторович Колесніков», - сказав він.

Крім того, за словами кандидата, в Харкові передвиборний штаб очолюватиме перший заступник голови Харківської обласної організації Партії регіонів, керівник фракції ПР Харківської обласної ради, перший заступник голови Харківської обласної ради Олена Олешко, а керівником публічної кампанії в Харкові буде колишній директор Департаменту освіти Харківської облдержадміністрації Роман Шаповал.

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Як повідомляв УНІАН, делегати з'їзду Партії регіонів, який проходив 29 березня, ухвалили рішення підтримати як єдиного кандидата від цієї політичної сили на пост президента України екс-голову Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна.