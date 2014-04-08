У мережі з'явилося відео нападу проросійських активістів на автобус з міліцією у Харкові

20:22, 08 квітня 2014
Політика
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У мережі з'явилося відео нападу агресивно налаштованих проросійських активістів на автобус з міліцією у Харкові.

Харьков, ОГА / Инна Петрикова / facebook.com

Агресивно налаштовані люди з  георгіївськими стрічками кидали каміння у автобус з міліцією. Люди кричали "фашисти", "ганьба". 

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