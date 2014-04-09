В Чорне море увійшов есмінець США

Про це повідомляє Сегодня з посиланням на The Telegraph.

Раніше американський телеканал "Сі-ен-ен" повідомив, посилаючись на представників Пентагону, що корабель повинен прийти в Чорне море до четверга. Його присутність, зазначає телеканал, є частиною зусиль Пентагону демонстрації підтримки східно-європейських союзників США, стурбованих зосередженням російських військ на кордоні з Україною.

Як зазначав раніше телеканал "Ен-Бі-сі", очікується, що есмінець візьме участь у спільних навчаннях з кораблями ВМФ країн-членів НАТО на Чорному морі і відвідає низку портів.

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Офіційний представник Пентагону Стів Уоррен минулого тижня підтвердив, що ВМС у найближчі дні направлять американський есмінець у Чорне море, "щоб запевнити наших союзників у нашій вірності зобов'язанням у регіоні". При цьому він підкреслив, що це рішення є "прямим наслідком нинішньої ситуації в Україні". С.Уоррен не виключив ймовірності проведення навчань з українським ВМФ.

Згідно з повідомленням Інформаційної служби ВМС США, есмінець "Дональд Кук", що базується в іспанському порту Рота на Атлантиці, прибув до Іспанії 11 лютого. Вашингтон вирішив розмістити його на постійній основі в Європі в рамках програми Поетапної побудови адаптивної системи ПРО.

За даними інформаційної служби ВМС США, у 2014 році на військово-морську базу в Роті для постійного базування прибуде ще один есмінець - "Росс" (Ross), а у 2015 році - есмінці "Карні" (Carney) та "Портер" (Porter).

Ці кораблі, які здатні відстежувати балістичні ракети і з високою ймовірністю збивати їх, здійснюватимуть патрулювання в східній частині акваторії Середземного моря. Як вказують представники ВМС, метою розміщення кораблів є захист європейських союзників, країн-партнерів, що знаходяться в регіоні американських військ, а також США від нинішніх і перспективних ракетних загроз.

Як вже повідомлялося, у березні в Чорному морі побував американський есмінець "Тракстан" (Truxtun). Він взяв участь у кількох навчаннях з кораблями ВМФ Румунії і Болгарії. Корабель покинув регіон 21 березня.