У Медведєва кажуть, що не змогли порозумітися з ЄС щодо ризиків асоціації України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв.

«14 березня я виїжджав до Брюсселя, зустрічався з єврокомісаром з торгівлі паном де Гюхтом і його колегами. Ми обговорювали ті ризики, які, на наш погляд, спричиняє набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі і асоційоване членство України в Європейському співтоваристві», - сказав Улюкаєв.

Читайте такожБаррозу вважає Україну не готовою до ЄС

За його словами, розглядалися дві групи ризиків. Одна з них пов'язана з фактичним обнулінням митного тарифу між Україною і ЄС, що тягне за собою витіснення товарів українського виробництва європейськими товарами на російський ринок.

При цьому Улюкаєв звернув увагу на технічне регулювання. «Європейські стандарти і правила технічного регулювання роблять неможливою реалізацію цієї продукції не лише на ринку Європейського співтовариства, але і, власне, на українському ринку. Також це можливість через митну територію України ввезення товарів походження третіх країн до Росії. На наш погляд, це викликає значний і неконтрольований ризик зростання імпорту за низкою чутливих товарів, що викликає серйозне погіршення стану вітчизняних виробників», - сказав він.

За словами Улюкаєва, друга група ризиків пов'язана з тим, що Росію і Україну пов'язують приблизно 400 угод різного роду. Одні з них - двосторонні, інші – багатосторонні в рамках СНД. Щонайменше, 38 із них є принципово важливими для торговельно-економічних відносин. Це угоди в області стандартизації, сертифікації, в області ветеринарії, карантину рослин, в області фітосанітарного контролю, фармакології, в області оцінки товарів, що несуть потенційний ризик, додав він.

«Предмет регулювання цих угод і предмет регулювання Угоди про асоційоване членство України в ЄС приблизно один і той самий. Більше того, є положення, 39-й розділ проекту угоди України з ЄС, яке вимагає, щоб Україна практично вийшла з цих угод, що робить неможливим одночасне виконання положень Угоди про асоційоване членство і цих угод. Тобто, фактично Україну підштовхують або порушити ці угоди, або вийти з них в односторонньому порядку. І те, й друге несе ризик, просто хаос насправді у торговельно-економічних відносинах, неможливість їх здійснювати в якомусь нормальному обсязі», - сказав Улюкаєв.

Він заявив, що, попри аргументи, зіткнувся з «демонстративно неконструктивним підходом» з боку ЄС.

«Європейські колеги сказали: перше, по частині ризиків для виробників, що вони вважають їх перебільшеними, незначущими для російської економіки, російських товаровиробників. У частині угод їх позиція така: це справа України - як вона врегулює свої відносини з Росією або іншими учасниками цих двосторонніх і багатосторонніх угод. Це справа України, ми тут не даємо жодних рекомендацій, жодних додаткових посилів. Ось така позиція була продемонстрована в дуже безапеляційному плані», - сказав Улюкаєв.

Крім того, він зазначив, що європейські колеги вважають недоцільними зараз продовження цього обговорення.