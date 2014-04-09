ЄС планує направити місію в Україну - ЗМІ

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на власні джерела в дипломатичних колах, зазначаючи, що з такою ініціативою виступила польська влада.

"Польща виступає за направлення до України місії Євросоюзу, яка допомогла би українській владі в реформах сектору безпеки", - відзначає агентство.

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Прес-секретар польського Міністерства закордонних справ Марчін Войчеховський відмовився підтвердити чи спростувати УНІАН цю інформацію, зазначивши лише, що українське питання буде обговорюватися на наступній зустрічі глав МЗС держав ЄС.

РАР зазначає, що така місія могла би відбутися в рамках Спільної політики безпеки та оборони, яка слугує запобіганню конфліктів, стабілізації ситуації після них та зміцнення безпеки.

Дипломати зауважили польському агентству, що місія може бути військовою або спостережною, додавши, що спостережною була місія Євросоюзу, створена після грузинсько-російського конфлікту в 2008 році.

"За даними дипломатів, пропозицію (Польщі - УНІАН) підтримують, зокрема, Швеція та Велика Британія. Скептики, серед яких, між інших, Німеччина, вказують, однак, на те, що направлення Євросоюзом власної місії в Україну може підірвати дії спостерігачів з ОБСЄ та стало би черговим загостренням у напружених відносинах з Росією", - відзначає РАР.

Агентство нагадало, що Москва кілька тижнів блокувала рішення ОБСЄ, в склад якого входить Росія, про відправлення спостерігачів в Україну та погодилася на це лише після того, як Євросоюз пригрозив, що направить свою місію.

"Це, однак, сталося вже після анексії Росією українського Криму", - відзначає РАР.

Агентство зазначило, що питання направлення місії ЄС в Україну може стати предметом переговорів міністрів, але відзначило, що жодних рішень в цій справі 14 квітня не буде ухвалено.

Як відомо, Євросоюз може ухвалити рішення лише у випадку згоди на нього представників усіх 28-ми держав-членів європейського об'єднання.