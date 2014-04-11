Кримські татари вважають неприйнятним проект Конституції Криму - Чубаров

Про це заявив лідер Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, повідомляє прес-служба Меджлісу.

«Якщо ми дійсно хочемо розвивати кримське суспільство збалансованим і з урахуванням інтересів всіх жителів півострова, треба починати з Конституції, а не з обману», - вважає Чубаров.

Читайте такожМеджліс почав підготовку до референдуму

Він назвав проект Конституції Республіки Крим скоростиглим.

10 квітня відбулося розширене засідання Меджлісу за участю голів регіональних меджлісів і делегатів Курултаю (національного з'їзду). Його учасники зійшлися на тому, що процес підготовки проекту Конституції фактично був закритим – проходив «поза широким громадським обговоренням».

Чубаров зазначив, що конституційна комісія в Криму збиралася лише двічі. «Конституційна комісія була лише ширмою. Меджліс кримськотатарського народу в різних формах озвучував ряд положень, які неодмінно повинні бути відображені в Конституції Криму. Частина з цих пропозицій були включені до постанови ВР АРК від 11 березня "Про гарантії відновлення прав кримськотатарського народу і його інтеграції в кримське співтовариство", зокрема про необхідність представництва кримських татар у структурах влади, офіційного визнання Курултаю і Меджлісу кримськотатарського народу органами національного самоврядування кримських татар і багато інших норм. Але у результаті все вище перелічене відсутнє в проекті Конституції Республіки Крим, який 11 квітня затверджуватиметься», - сказав Чубаров.

Члени Меджлісу заявили також, що нинішня влада Криму відступає навіть від тих традицій, які є в Росії.

«Практично всі конституції республік, які входять до складу Російської Федерації, перед ухваленням проходили народне обговорення, - підкреслив Чубаров. - Людям давалася можливість обговорити такий важливий документ, але людей, які проживають у Криму, фактично позбавили цього права».