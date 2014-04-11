Мовний законопроект направлять на схвалення до Венеціанської комісії - Кошулинський

Заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський зазначив, що законопроект про порядок застосування мов в Україні буде направлено на експертизу до Венеціанської комісії та ОБСЄ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кошулинський сказав, представляючи у парламенті звіт Тимчасової спеціальної комісії з питань підготовки проекту закону про розвиток і застосування мов в Україні, головою якої він є.

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Кошулинський нагадав, що комісію було створено 4 березня і вона провела 5 засідань, проте три із них відбулися без необхідної для ухвалення рішень кількості членів ТСК.

Він також зазначив, що комісією була сформована група експертів з різних областей України, а також ухвалено було рішення про те, що майбутній законопроект матиме назву “про порядок застосування мов в Україні”.

Кошулинський також зазначив, що члени ТСК ухвалили рішення при розробці майбутнього законопроекту взяти за основу проект закону «Про порядок застосування мов в Україні», розроблений групою фахівців під керівництвом екс-президента України Леоніда Кравчука.

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Кошулинський зауважив, що було ухвалено рішення про направлення цього документа до міжнародних експертних середовищ, зокрема, до Венеціанської комісії, ОБСЄ, Ради Європи та представників усіх національних меншин — для отримання їхньої оцінки, порад і для подальшого вдосконалення цього законопроекту.

У свою чергу, голова ВР Олександр Турчинов висловив сподівання, що розроблений в подальшому законопроект буде підтриманий не лише в Україні, а й за межами держави, як такий, що забезпечує права національних меншин і всіх громадян України.