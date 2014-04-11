Пінчук і Турманов вийшли із фракції Партії регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

Він також повідомив про те, що народний депутат Віктор Крутій увійшов до фракції “УДАР” (9 квітня Крутій, обраний за списком партії “УДАР”, склав у сесійній залі парламенту присягу народного депутата – УНІАН).Читайте такожПартію регіонів підтримують лише 6% українців - опитування

Крім того, Турчинов поінформував про те, що заступником голови фракції “Свобода” на засіданні фракції обрано народного депутата Олега Панькевича.