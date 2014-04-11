Керівник "Альфи" підтвердив, що Будинок профспілок підпалили мітингувальники

На момент проведення операцій Човганюк був першим заступником керівника "Альфи", повідомляє Ліга.нет.

За його словами, спецпідрозділ "Альфа" було задіяно і 18, і 20 лютого, зокрема, 238 бійців намагалися зачистити Будинок профспілок, проте будівлю було підпалено мітингувальниками кілька разів, після чого "Альфа" відступила.

Перший підпал стався на даху.

"...підрозділ зайшов на дах будівлі Будинку профспілок. На даху виявилася величезна кількість пляшок з коктейлями Молотова і, здається, двоє людей бігали по даху зі зброєю. Людям була дана команда стояти на місці, але чоловік кинувся до технічної двері. Один із співробітників зробив два попереджувальних постріли в стіну, щоб чоловік не застосував свою зброю. Чоловік забіг в технічний люк і підпал за собою вхід.", - повідомив Човганюк.

Читайте такожБудинок профспілок могли підпалити, щоб захиститися від штурму "Альфи" - МахніцькийДругий підпал стався на сьомому поверсі.

"Перша група захоплення дійшла до сьомого поверху. На восьмому поверсі була зроблена зупинка, тому що зачистка приміщення йшла з трьох напрямків - з трьох сходів. На восьмому поверсі була зроблена зупинка для того, щоб групи вирівнялися. В цей час вже відбулися певні переговори з мітингувальниками - їм дали можливість піти, але вони знову підпалили за собою поверх.", - повідомив очільник "Альфи".

Після марних спроб загасити вогонь спецназівці повернулися на дах.

"Наші співробітники гасили цю пожежу. Кожному третьому видали особистий вогнегасник, розгорнули брандспойт. Але почалася сильна задимленість і працювати стало неможливо. Навіть наші комбіновані протигази не витримували, бо я дав команду всім евакуюватися на дах. Якусь частину людей я залишив на поверсі, тому що якщо раптом хтось із мітингувальників буде підніматися - щоб не згоріли і не задихнулися і їх можна було евакуювати на сусідню будівлю", - сказав Човганюк.